Stopnja zaposlenosti v EU lani dosegla nov vrh

Luxembourg, 25. aprila - Stopnja zaposlenosti med državljani v EU, starimi med 20 in 64 leti, je lani dosegla 73,2 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več kot v predhodnem letu in največ doslej. Evropska strategija stremi k temu, da bi ta delež do leta 2020 dosegel 75 odstotkov. V Sloveniji je lani stopnja zaposlenosti dosegla 75,4 odstotka, kažejo podatki Eurostata.