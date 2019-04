Ljubljanska borza: V ospredju delnice Zavarovalnice Triglav

Ljubljana, 25. aprila - Ljubljanska borza je v znamenju rasti indeks blue chipov SBI TOP. Ta se je do 11.15 v primerjavi s sredo zvišal za 0,15 odstotka, med delnicami v indeksu pa se dražijo delnice Petrola in Krke. Za vlagatelje so sicer najbolj zanimive delnice Zavarovalnice Triglav, katerih tečaj je na izhodišču.