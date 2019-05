V Zagrebu danes odpirajo drive-in kino

Zagreb, 4. maja - Po vzoru ameriške tradicije spremljanja celovečercev iz avtomobilov so v Zagrebu sedmič zapored organizirali drive-in kino. Danes je na sporedu ameriški film Črni panter režiserja Ryana Cooglerja, v nedeljo pa hrvaški celovečerec Osmi povjerenik Ivana Salaja. Organizatorji so pripravili tudi glasbeni program in kviz.