Farme Ihan v prodajo skoraj tretjine Panvite

Ljubljana, 25. aprila - Lastniška struktura družb Panvita in Panvita mesnine se utegne kmalu spremeniti. Podjetji Farme Ihan-KPM in Kona namreč iščeta kupca za skupaj 64.262 delnic ali 28,03-odstotni lastniški delež v omenjenih družbah. Prodajni postopek vodi družba KF Finance, ki bo ponudbe potencialnih vlagateljev zbirala do 24. maja do 16. ure.