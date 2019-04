V Soči je potekal Parafest - dan športa invalidov

Ljubljana, 25. aprila - V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS - Soča v Ljubljani so danes s Parafestom obeležili dan športa invalidov, ki se ga je med drugim udeležilo kar nekaj znanih športnih osebnosti. Na dogodku so opozorili, kako pomemben je šport za osebe s posebnimi potrebami, predstavili pa so tudi nekatere parašporte.