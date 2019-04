Wing prvi upravljavec dronov v ZDA s statusom letalske družbe

Washington, 28. aprila - Podjetje Wing, ki posluje v okviru Googlove krovne družbe Alphabet, je postalo prvi upravljavec dronov, ki so mu ameriški regulatorji podelili licenco za poslovanje kot letalska družba. To mu omogoča začetek komercialne dostave z droni, potem ko so mu zeleno luč za to dejavnost pred kratkim prižgale tudi avstralske oblasti.