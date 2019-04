V Slovenskih goricah odpirajo prvo postajališče za avtodome

Slovenske Gorice, 25. aprila - S pomočjo evropskega financiranja v sklopu programa razvoja podeželja bodo opoldne ob izvozu s pomurske avtoceste ob poslovno-obrtni coni v Brengovi slovesno odprli prvo parkirišče in postajališče za avtodome v Slovenskih goricah. Projekta so se v javno-zasebnem partnerstvu lotili domači podjetnik Roman Ploj, društvo Krdebač in občina Cerkvenjak.