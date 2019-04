Po dogovoru z opozicijo odstopil del sudanskega vojaškega sveta

Kartum, 25. aprila - Sudanska opozicija in vladajoči vojaški prehodni svet sta po dolgotrajnih protestih v sredo dosegla dogovor o večini zahtev opozicije. Med drugim so se dogovorili o oblikovanju skupnega odbora, a niso pojasnili, kaj bo njegova naloga. Kmalu zatem so odstopili trije člani vojaškega sveta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.