Nov preobrat La Clippers proti prvakom NBA, Houston naprej

Oakland, 25. aprila - Košarkarji Golden State Warriors, ki so v zadnjih štirih letih kar trikrat osvojili severnoameriško ligo NBA, so v domači dvorani v Oaklandu iz rok izpustili priložnost za preboj v drugi krog končnice proti Los Angeles Clippers. Slednji so v gosteh na peti tekmi slavili s 129:121 in v boju na štiri zmage zaostanek znižali na 2:3.