Prvaki NHL z Ovečkinom izpadli proti Carolini

Washington, 25. aprila - Hokejisti Washington Capitals, branilci Stanleyjevega pokala, so letos nastope v končnici severnoameriške lige NHL končali že v prvem krogu. Na domačem ledu so Aleksandra Ovečkina in druščino na odločilni sedmi tekmi po dveh podaljških izločili Carolina Hurricanes, ki so v Washingtonu slavili s 4:3. Junak večera je bil Brock McGinn.