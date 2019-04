Rusija za prebivalce vzhodne Ukrajine omilila pogoje za pridobitev državljanstva

Moskva/Kijev, 24. aprila - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal odlok, ki prebivalcem vzhodne Ukrajine olajšuje pogoje za pridobitev ruskega državljanstva. Odlok bo veljal za prebivalce samooklicanih republik Doneck in Lugansk, ki sta se leta 2014 odcepili od Ukrajine in kjer so na oblasti proruski separatisti.