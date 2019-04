Zavarovalnica Triglav izdala podrejeno obveznico v vrednosti 50 milijonov evrov

Ljubljana, 24. aprila - Zavarovalnica Triglav je izdala 30,5-letno podrejeno obveznico z možnostjo odpoklica po 10 letih in pol, s katero bo nadomestila obstoječo podrejeno obveznico, ki zapade leta 2020. Izdaja obveznice je vredna 50 milijonov evrov in je namenjena zagotavljanju optimalne kapitalske strukture in stroškovne učinkovitosti, so sporočili iz družbe.