Na Hrvaškem nova pravnomočna sodba v škodo LB in NLB

Ljubljana, 24. aprila - Županijsko sodišče v Zagrebu je v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami na Hrvaškem potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, po kateri morata Ljubljanska banka in NLB Privredni banki Zagreb plačati več kot 9 milijonov dolarjev glavnice, obresti in stroške postopka. Slovenija meni, da so te odločitve v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Hrvaške.