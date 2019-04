Letošnja generacija mladih upov v znamenju obetavnih deklet

Ljubljana, 24. aprila - Strokovna komisija in udeleženci spletnega glasovanja so v okviru projekta Mladi upi že šestič zapored izbrali nadarjene posameznike, ki bodo prejeli finančna sredstva kot vzpodbudo za nadaljevanje njihove karierne poti. Tokrat so izbrali 13 mladih talentov, letošnja generacija prejemnikov oz. prejemnic pa je v znamenju obetavnih deklet.