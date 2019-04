Minister Poklukar se je sestal z varuhom človekovih pravic Svetino

Ljubljana, 24. aprila - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes sestal z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino. Minister je poudaril, da je varuh človekovih pravic kot institucija nadzora oblasti glede morebitnega poseganja v človekove pravice in temeljne svoboščine za notranje ministrstvo in policijo izredno pomemben, so navedli na ministrstvu.