Ob vložitvi kandidatnih list tudi o prelomnosti tokratnih evropskih volitev

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 24. aprila - Na Državno volilno komisijo so kandidatne liste za evropske volitve danes vložile tudi SD, DeSUS, SMC in Gibanje Zedinjena Slovenija. Nosilci list so izpostavili pomen tokratnih evropskih volitev in nujnih sprememb, nekateri so pozvali k udeležbi na volitvah. A če je na eni strani poudarek na proevropski drži, je na drugi slišati nasprotovanje EU.