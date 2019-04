V tržaški Rižarni letos dvojna slovesnost ob italijanskem dnevu osvoboditve

Ljubljana/Trst/Bruselj, 24. aprila - V Rižarni, nekdanjem zbirnem in uničevalnem taborišču v Trstu, bodo letos ob italijanskem dnevu osvoboditve, 25. aprilu, pripravili dve slovesnosti. Poleg uradne slovesnosti, ki je v domeni tržaške občine, bodo svojo slovesnost pripravili partizansko združenje VZPI-ANPI, združenje bivših deportirancev ANED in sindikata CGIL in ARCI.