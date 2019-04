Svet Evrope: BiH in Hrvaška soočeni z okrepljenimi migracijskimi pritiski

Zagreb/Strasbourg, 24. aprila - Bosna in Hercegovina je lani registrirala 24.000 migrantov, kar je dvajsetkrat več kot leto prej. Od štiri do pet tisoč migrantov namerava iz BiH iti na Hrvaško, kjer so lani zabeležili 7500 migrantov, navaja danes objavljeno poročilo Sveta Evrope. Kot so izpostavili, se pritisk migracij na BiH in Hrvaško nadaljuje.