V Braziliji Luli v enem od primerov znižali zaporno kazen

Brasilia, 24. aprila - Najvišje brazilsko prizivno sodišče je v torek nekdanjemu brazilskemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi zaporno kazen zaradi korupcije znižalo z 12 let in enega meseca na osem let in deset mesecev. Odvetniki se bodo na to odločitev pritožili in zahtevali oprostitev.