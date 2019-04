Na javni tribuni o nezadostnem financiranju znanosti

Ljubljana, 24. aprila - Slovenske raziskovalke in raziskovalci so na javni tribuni z naslovom O čem moramo govoriti, ko govorimo o znanosti v Sloveniji? spregovorili o težavah znanosti v Sloveniji, ki med drugim vključujejo sam sistem financiranja. Na nezadostno financiranje znanosti so opozorili tudi s sprehodom do ministrstev za izobraževanje in gospodarstvo.