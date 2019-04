Šrilanka priznala, da ni upoštevala opozoril pred napadi

Kolombo, 24. aprila - Šrilanška vlada je danes priznala, da so storili pomembne napake, tako da niso preprečili terorističnih napadov na velikonočno nedeljo, ki so terjali več kot 350 življenj. Indijska obveščevalna agencija je namreč več tednov pred napadi posvarila Šrilanko in ji predala informacije o načrtih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.