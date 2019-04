Hrvati med velikonočnimi prazniki našteli skoraj še enkrat več turistov kot lani

Zagreb, 24. aprila - Na Hrvaškem so v štirih velikonočnih prazničnih dneh našteli nekaj manj kot 180.000 prihodov turistov, kar je 80 odstotkov več kot lani. Skupaj so zabeležili skoraj 567.000 nočitev, kar v primerjavi z lanskimi velikonočni prazniki predstavlja 90-odstotno rast. Največ nočitev so ustvarili Nemci, sledili pa so Italijani, Avstrijci in Slovenci.