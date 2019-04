Pozitivni rezultati pilotnega projekta podpore romskim družinam

Ljubljana, 24. aprila - Ob zaključku projekta Intesys/Skupaj - podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom Pedagoškega inštituta ugotavljajo, da so pri doseganju splošnega cilja dosegli velik korak naprej. V obeh vrtcih, kjer so izvajali pilotni projekt, so dosegli več vpisov romskih otrok.