V BiH ovadili trojico zaradi suma umora podjetnika Krunića

Zagreb/Banjaluka, 24. aprila - Notranje ministrstvo Republike srbske v Bosni in Hercegovini je danes potrdilo, da so kazensko ovadili tri osebe zaradi suma umora znanega podjetnika Slaviše Krunića v nedeljo zvečer nedaleč od Banjaluke. V strelskem obračunu med napadom je bil ubit tudi eden od Krunićevih varnostnikov in eden od napadalcev.