Na Trebelnem odprtje dozidanih prostorov otroškega vrtca

Mokronog, 24. aprila - Ob lani prenovljenih prostorih podružnične osnovne šole na Trebelnem v Občini Mokronog-Trebelno bodo drevi odprli še dozidane prostore novega oddelka Vrtca Mokronožci. Z lani prenovljeno šolo in dodatnimi prostori otroškega vrtca so območju z ugodno demografijo omogočili razvoj in zaposlenim boljše delovne pogoje, je poudaril župan Anton Maver.