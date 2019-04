Šefa farmacevtskega giganta v ZDA obtožena podpihovanja krize z opioidi

New York, 24. aprila - Za nekdanja vodilna človeka ene večjih ameriških farmacevtskih družb so v torek v New Yorku izdali obtožnico, ker sta med krizo z opioidi, ki je samo v letu 2017 v ZDA terjala 47.600 mrtvih, odobravala naročila zdravil, čeprav sta vedela, da so sumljiva.