Fajonova ob vložitvi kandidature: Imamo močno listo in jasne cilje

Ljubljana, 24. aprila - Kandidati SD so danes na Državno volilno komisijo vložili kandidatno listo za evropske volitve. Nosilka liste Tanja Fajon je v izjavi medijem ob tem povedala, da je ponosna na to, da imajo močno listo in jasne cilje, kakšno Evropo želijo. Kot pravi, želijo doseči spremembe, s katerimi bodo ljudem povrnili moč, zaupanje in občutek varnosti.