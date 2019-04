Nova kriza v italijanski vladi

Rim, 24. aprila - Napetosti med italijanskima vladajočima strankama so se minulo noč še zaostrile. Nov spor med populističnimi Gibanjem pet zvezd in desničarsko Ligo je med torkovo sejo vlade, ki je trajala pozno v noč, povzročil zakon o finančni pomoči prestolnici. To vodi župan, ki je zaveznik gibanja, Liga pa je na finančno injekcijo dala veto.