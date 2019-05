Arheolog Jure Krajšek za STA: Najdbe pod celjskim Muzejskim trgom presegajo provincialnost Celeje

pogovarjala se je Jasmina Vodeb Baša

Celje, 2. maja - Fragmenti stenske poslikave rimske vile iz 1. st. n. št., ki so jih odkrili ob arheološkem izkopavanju na Muzejskem trgu v Celju, pričajo o vrhunski umetnosti in izdelavi, ki je po kakovosti in ceni močno presegala siceršnje okvire nekdanje rimske province Norik, je v pogovoru za STA dejal arheolog in kustos Pokrajinskega muzeja Celje Jure Krajšek.