Huawei naj bi Britancem pomagal pri vzpostavitvi omrežja 5G

London, 24. aprila - Britanska premierka Theresa May je po poročanju britanskega Daily Telegrapha kitajskemu velikanu Huawei prižgala zeleno luč za pomoč pri vzpostavitvi omrežja 5G. Medtem ko Washington trdi, da lahko prek te opreme Peking dostopa do občutljivih podatkov in nadzira kritično infrastrukturo, so britanski obveščevalci tveganje ocenili kot obvladljivo.