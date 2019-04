V soboškem Mikku se bo začel 17. festival Delu čast in oblast

Murska Sobota, 24. aprila - V soboškem Mladinskem in formativnem in kulturnem klubu (Mikk) se nocoj s filmskim večerom začenja 17. festival Delu čast in oblast. S festivalom želijo promovirati kakovostno alternativno glasbeno godbo, mlade pa spodbujati pri raznovrstni ustvarjalnosti, socialni angažiranosti in družbenem aktivizmu.