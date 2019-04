V UKC Maribor se je proti gripi cepila skoraj četrtina zaposlenih

Maribor, 24. aprila - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor se je v letošnji sezoni proti gripi cepila skoraj četrtina zaposlenih, delež precepljenih pa se v zadnjih letih povečuje. Ti podatki so dokaz o vse večjem zavedanju pomena cepljenja pri preprečevanju širjenja gripe, so ob začetku svetovnega in evropskega tedna cepljenja danes poudarili v UKC Maribor.