Portland, Toronto in Philadelphia v drugi krog končnice

Los Angeles, 24. aprila - Večerni dvoboji onstran Atlantika so dali še tri konferenčne polfinaliste v končnici severnoameriške košarkarske lige NBA. S skupnim izidom 4:1 v zmagah so v drugi krog izločilnih bojev za naslov prvaka napredovali Toronto Raptors in Philadelphia Sixers na vzhodu ter Portland Trail Blazers na zahodu.