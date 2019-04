Litija, 24. aprila - Nogometaši Siliko Mkeršmanca z Vrhnike so osvojili tretje mesto v 1. SFL. Na povratni tekmi v Litiji so s 6:4 (4:1) premagali gostitelje in se veselili tretjega mesta po zaslugi večjega števila doseženih golov v gosteh, saj so Litijani pred dnevi prvo tekmo na Vrhniki dobili z 2:0.