Po petih dneh iz poškodovanega avtomobila rešili žensko

Montgomery, 24. aprila - Reševalci iz kraja Dothan v ameriški zvezni državi Alabama so v ponedeljek po uri in pol prizadevnega dela uspeli rešiti iz avtomobila v jarku 49-letno žensko, ki so jo nazadnje videli v sredo, 17. aprila, ko se je iz kraja Headland odpeljala na pošto. Družina jo je prijavila policiji kot pogrešano šele v soboto.