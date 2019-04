Slovenskih nastopov na namiznoteniškem SP konec po treh dnevih

Budimpešta, 23. aprila - Slovenski namiznoteniški igralci na svetovnem prvenstvu niso dosegli presežka. Tekmovanje so končali že po tretjem dnevu, v velike meri je zato kriv izredno neugoden žreb. Bojan Tokić, Darko Jorgić in Deni Kožul so se po zmagi v prvem krogu uvrstili med najboljših 64, nato pa izpadli v drugem krogu.