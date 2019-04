Newyorške borze končale z rekordnimi vrednostmi

New York, 23. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali pozitivno. S&P 500 in Nasdaq sta današnje trgovanje končala z rekordnimi vrednostmi. Med vlagatelji je prevladovalo pozitivno vzdušje predvsem zaradi številnih pozitivnih poročil, ki so povečala zaupanje v gospodarske obete, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.