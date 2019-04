Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 4.)

Ljubljana, 23. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavi ministra za zunanje zadeve Mira Cerarja, da je pogoj za izboljšanje odnosov med Slovenijo in Hrvaško implementacija arbitražne razsodbe. Poročale so tudi o več kot 100 nezakonitih prehodih migrantov čez slovensko-hrvaško mejo.