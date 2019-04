Ljubljana, 23. aprila - Košarkarji Real Madrida so prvi udeleženci zaključnega turnirja evrolige, ki bo potekal od 17. do 19. maja v Vitorii v Španiji. Četrtfinalno serijo proti Panathinaikosu so dobili s 3:0, potem ko so danes v Atenah zmagali z 89:82.