Večer o predelovalnici odpadkov v Lenartu (24. 4.)

Maribor, 23. aprila - Darja Lukman Žunec v komentarju Šlamparija piše o neodgovornem ravnanju podjetja Salamon v lenarški predelovalnici odpadkov, v kateri je zagorelo dvakrat zapored in povzročilo nezaupanje občanov do pristojnih služb, ki zatrjujejo, da podjetje nima večjih slabih vplivov na okolje in zdravje ljudi.