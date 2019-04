Trije Slovenci med najboljšimi 64 na SP

Budimpešta, 23. aprila - Na svetovnem namiznoteniškem prvenstvu v Budimpešti so trije slovenski predstavniki uspešno prestali prvi krog. Med najboljših 64 so se uvrstili Darko Jorgić, Bojan Tokić in Deni Kožul, vsi so bili na glavni turnir uvrščeni neposredno, izpadla pa sta Jan Žibrat in Alex Galič med dekleti.