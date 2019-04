Prostore ljubljanske urgence med vikendom obiskal bolnik z ošpicami

Ljubljana, 23. aprila - V soboto dopoldne in nedeljo popoldne je bil v čakalnici nujne medicinske pomoči UKC Ljubljana bolnik z ošpicami. Pri okoli tisoč obiskovalcih, ki so se z bolnikom istočasno zadrževali v čakalnici ljubljanske urgence, obstaja možnost, da so se okužili z virusom ošpic, če jih še niso preboleli ali niso bili dvakrat cepljeni, so opozorili na NIJZ.

Potencialno je okuženih tisoč obiskovalcev, ki so med vikendom obiskali prostore urgence, a v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana ne pričakujejo velikega izbruha ošpic, so sporočili za STA. V UKC Ljubljana so ob tem ponovno opozorili, da je obremenitev prostora zaradi prenosa sobotne dežurne službe Zdravstvenega doma Ljubljana v klinični center prevelika. Prostori ljubljanske urgence pa so trenutno še bolj obremenjeni zaradi prenove. Vsi bolniki in obiskovalci morajo zato čakati v enotni čakalnici.

Služba nujne medicinske pomoči in urgenca UKC sta Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) že posredovali sezname čakajočih bolnikov, ki bodo o možnosti okužbe in ukrepih obveščeni pisno na domači naslov.

Za dodatne informacije, navodila in pojasnila glede ukrepov po stiku z virusom ošpic 20. in 21. aprila v čakalnici urgence v UKC Ljubljana, je na telefonski številki 031 646 617 od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro na voljo epidemiolog NIJZ.

Ob pojavu značilnih bolezenskih znakov, ki so vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in značilen rdečkast izpuščaj, o tem po telefonu takoj obvestimo izbranega osebnega zdravnika in ostanemo doma.