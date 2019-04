Stranke ob vložitvi kandidatur za evropske volitve o pomenu volitev za ohranitev EU

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 23. aprila - Stranke, ki se bodo potegovale za stolčke v Evropskem parlamentu, so danes vlagale kandidatne liste na državno volilno komisijo. V petek se namreč izteče rok za vložitev kandidatur. Danes so kandidature vložile LMŠ, SDS in SLS, NSi, SAB in Domovinska liga. Predstavniki strank in list so ob tem izpostavili pomen volitev za ohranitev EU.