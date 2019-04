Dobri poslovni rezultati dvignili newyorške borze

Washington, 23. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov, vlagatelje pa so spodbudili dobri poslovni rezultati nekaterih ameriških družb. Danes sta o rasti dobička poročala ameriško tehnološko podjetje Twitter in proizvajalec pijač Coca-Cola, zato se vrednost njunih delnic opazno viša.