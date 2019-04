Odbor DZ prekinil sejo o financiranju promocije slovenskih živil

Ljubljana, 23. aprila - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes začel obravnavati financiranje promocije slovenskih kmetijskih in živilskih izdelkov, za katero v SDS trdijo, da je bilo sporno. Ker želijo predlagatelji odgovore nekdanjega kmetijskega ministra Dejana Židana, ki je danes sodeloval le v začetku seje, so razpravo prekinili.