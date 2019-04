Šarec ob vložitvi kandidature napovedal umirjeno in ne pretirano drago kampanjo

Ljubljana, 23. aprila - Predsednik LMŠ Marjan Šarec in kandidati LMŠ so na Državno volilno komisijo s 1289 podpisi podpore danes vložili kandidatno listo za evropske volitve. Šarec je napovedal umirjeno in ne pretirano drago kampanjo, predvsem pa je treba po njegovih besedah državljane prepričati, da je vredno glasovati, saj so druge alternative EU zelo slabe.