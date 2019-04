Domovinska liga na evropske volitve s štirimi kandidati na čelu z Brščičem

Ljubljana, 23. aprila - Kandidati stranke DOM - Domovinska liga so na Državno volilno komisijo danes vložili kandidatno listo za evropske volitve. Na slednji so štirje kandidati na čelu s predsednikom stranke Bernardom Brščičem, sledi mu Lucija Šikovec Ušaj. Brščič kandidate ocenjuje za odlične ter meni, da bodo zanje glasovali tisti, ki jim je mar za Slovenijo in Evropo.