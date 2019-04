Učinki sanacije v bolnišnicah naleteli na nasprotujoče ocene koalicije in opozicije

Ljubljana, 23. aprila - Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ in odbor za zdravstvo sta danes na zahtevo SDS na skupni seji razpravljala o lanskoletnem poslovanju javnih zdravstvenih zavodov, pri čemer sta osrednjo pozornost namenila sanaciji v bolnišnicah. Predstavljeni učinki sanacijskih ukrepov so naleteli na nasprotujoče ocene koalicije in opozicije.