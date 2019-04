V piranski občini med prazniki za petino več nočitev

Portorož/Lipica, 23. aprila - Med podaljšanim prazničnim koncem tedna od petka do ponedeljka so hoteli v piranski občini zabeležili 20.500 nočitev, kar je za petino več kot lani v času velikonočnih praznikov. Za desetino več obiskovalcev kot lani v prazničnem času so imeli tudi v Kobilarni Lipica.