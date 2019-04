Nedaleč od Banjaluke umorili znanega podjetnika Krunića

Banjaluka, 23. aprila - Nedaleč od Banjaluke so v nedeljo zvečer umorili znanega podjetnika Slavišo Krunića, poročajo mediji v BiH. V napadu, ki so ga izvedli iz zasede, sta bila ubita tudi njegov varnostnik in eden od napadalcev, je potrdila policija v Banjaluki. Umorjeni napadalec je bil na Interpolovi tiralici zaradi kriminala na Hrvaškem.